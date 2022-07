Die art Karlsruhe 2022 zieht trotz Besucherrückgang eine positive Bilanz. 215 Galerien aus 12 Ländern haben in den vergangenen fünf Tagen in den Messehallen in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) Kunstwerke von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart gezeigt. Allerdings kamen in den fünf Messetagen lediglich 30.000 Besucherinnen und Besucher - rund 20.000 weniger als vor Corona.