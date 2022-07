Kunstmesse "art Karlsruhe" feiert nach Coronapause ihr Comeback

per Mail teilen

Vom 07. bis zum 10. Juli findet die art Karlsruhe auf dem Messegelände statt. Seit 2004 mischt sie im internationalen Ausstellungsgeschehen mit und zählt seitdem zu einer festen Institution in der Kunstszene.

Jedes Jahr lockt das Event Aussteller und Galeristen aus der ganzen Welt nach Karlsruhe. Etwa 215 von ihnen sind extra aus zwölf Ländern in die Fächerstadt gereist, um ihre Werke aus den Ateliers dem interessierten Publikum vorzustellen. Viele von ihnen sind bereits wiederholt mit Begeisterung dabei.

"Wir freuen uns, dass diese tolle Messe jetzt wieder stattfinden kann und wir wieder ausstellen können.“

120 Jahre Kunstgeschichte auf dem Messegelände

Vor zwei Jahren konnte die art Karlsruhe zuletzt ohne Einschränkungen stattfinden. In diesem Jahr wurde sie coronabedingt vom Frühjahr in den Sommer verlegt. Dadurch bietet die Kunstmesse verlängerte Öffnungszeiten bis in den späten Abend. Zu sehen gibt es viel: Kunstgeschichte aus 120 Jahren, von Klassischer Moderne bis zur Gegenwart.

"Man kann hier buchstäblich in der Kunst baden.“

Ausstellungsstücke von winzig klein bis tonnenschwer

Unter den Ausstellungsstücken befinden sich Werke in Briefmarkengröße, aber auch tonnenschwere Skulpturen. Diese sind in dem rund 6.800 Quadratmeter großen Skulpturengarten im Atrium des Messegeländes aufgestellt.

Der Skulpturengarten zieht die Besucherinnen und Besucher nach draußen. SWR

Sonderschauen und Preisverleihungen stehen auf dem Programm

Geboten wird den Gästen in diesem Jahr unter anderem die Sonderschau "Druckgrafik" sowie eine Sonderausstellung "Frauen: Sammlung Klöckler". Außerdem sind drei Preisverleihungen geplant.