Kunstmesse art Karlsruhe findet im Juli drinnen und draußen satt

Nach einem Jahr Corona-Pause ist die Kunstmesse art Karlsruhe im Juli zurück in der Messe Karlsruhe. Mehr als 200 Galerien stellen aus.

Auf dem Messegelände vor den Toren Karlsruhes werden vom 7. bis 10. Juli rund 215 renommierte Galerien aus 12 Ländern erwartet. Aussteller aus Griechenland, Schweden, Österreich oder Italien werden zum Beispiel auf der art Karlsruhe dabei sein.

Kunst der letzten 120 Jahre auf der art Karlsruhe

Geboten wird au der Masse Kunst der letzten 120 Jahre - von Klassischer Moderne bis zur Gegenwartskunst. Geplant ist unter anderem ein Skulpturengarten auf der Wiese zwischen den vier Hallen. Dort können sich die Besucher dieses Jahr dann sogar draußen aufhalten.

Die internationale Kunstmesse art Karlsruhe findet im Juli 2022 in der Messe Karlsruhe statt. Pressestelle art Karlsruhe/Jürgen Rösner

Sonderschauen und Rahmenprogramm

Neben Sonderschauen zu künstlerischen Frauendarstellungen und Druckgrafiken wird es ein Rahmenprogramm geben. Insgesamt sechs Referentinnen und Referenten werden in einer Veranstaltungsreihe auftreten und sich mit dem Thema "Kunstbetrieb mit, gegen und nach Corona" beschäftigen.

Preisverleihungen auf der art Karlsruhe

Auch Talk-Runden wird es geben und Preisverleihungen. Neben dem Hans Platschek Preis für Kunst und Schrift und dem art Karlsruhe-Preis für die beste One-Artist-Show wird außerdem wieder der Loth-Skulpturenpreis verliehen. Die L-Bank stiftet dafür ein Preisgeld von 20.000 Euro. Das Geld kommt den Künstlern und Galeristen zugute.

art Karlsruhe nach einem Jahr Corona-Pause im Juli wieder in der Messe Karlsruhe. Pressestelle art Karlsruhe/Jürgen Rösner

Coronabedingt wurde der ursprüngliche Termin für die art Karlsruhe in diesem Jahr vom Frühjahr in den Sommer verlegt. Aus diesem Grund können auch die Öffnungszeiten bis in den späten Abend verlängert werden.