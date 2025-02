"Man kann die Zeit nicht aufhalten": Bildungsinfluencer aus Bühl setzt auf neue Medien

Der Influencer Bob Blume ist Lehrer am Windeck-Gymnasium in Bühl und Pate des ARD-Jugendmedientags. Er findet: Es braucht einen offenen Umgang mit neuen Medien in der Schule.

Am Mittwoch ist ARD-Jugendmedientag. Junge Menschen sollen eingeladen werden, sich Gedanken über ihre Mediennutzung zu machen: Welche Quellen sind vertrauenswürdig? Was bedeutet gute Recherche? Und inwieweit ist Künstliche Intelligenz eine potenzielle Gefahr?

Pate des ARD-Jugendmedientags ist der Lehrer Bob Blume. Der 42-Jährige unterrichtet am Windeck-Gymnasium in Bühl und wurde als Bildungsinfluencer im Internet bekannt. Auch in zahlreichen Fernsehtalkshows ist er regelmäßig zu Gast. Seine Botschaft: "Lernen muss Spaß machen!"

ChatGPT und Co. gehören für Blume zum Unterricht dazu

Er baut gerne neue Medien in seinen Unterricht ein. Dazu gehört zum Beispiel auch der bekannte Chatbot ChatGPT, der mit Künstlicher Intelligenz arbeitet. "Ich verstehe immer nicht das Argument, dass Leute sagen, ChatGPT und Co. sorgen dafür, dass man nicht mehr denkt, also sollten wir es nicht in der Schule nutzen."

ChatGPT und Co. sind jetzt schon in der Lage alle Aufgaben, die es in der Schule bis zur dreizehnten Klasse gibt, perfekt zu machen und besser als jeder Schüler und jede Schülerin.

Blick ins Klassenzimmer von Bob Blume am Windeck-Gymnasium in Bühl SWR Patrick Neumann

Blume ist dafür, dass die Schülerinnen und Schüler solche Tools gezielt und reflektiert nutzen. Es gehe also nicht darum, eine Aufgabe einfach einzugeben und die Antwort nicht zu verstehen. Vielmehr setzten gute inhaltliche Ergebnisse, beispielsweise bei ChatGPT, die Eingabe klug gestellter Aufgaben, sogenannter Prompts, voraus.

Über diese und andere Themen spricht Bob Blume auch im SWR-Podcast "Die Schule brennt". In dieser Folge geht es unter anderem um das Thema Handysucht:

"Ihr müsst das alle nutzen! Mindestens zwei Wochen lang!"

Auch Social Media gehört für den Bühler Lehrer in den Unterricht. "Ich kann mich nicht hinstellen und sagen: Nutzt das nicht! Das wäre völliger Quatsch!" Er diskutiere und problematisiere Social Media mit seinen Schülerinnen und Schülern und damit auch, was dort alles an Informationen kursiert.

SWR-Reporter Patrick Neumann hat Bob Blume und seine Schüler im Unterricht besucht:

Blume appelliert auch an die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland: "Ihr müsst das alle nutzen! Mindestens zwei Wochen lang! Danach könnt ihr es wieder deinstallieren, also zum Beispiel TikTok und Instagram, um zu verstehen, was da los ist, wie mächtig dieser Algorithmus ist."

Ich möchte eine Inspiration für die Schüler sein.

Die Lehrkräfte müssten die Schülerinnen und Schüler inspirieren, so Blume. "Und inspirierend kann man nur sein, wenn man selber inspiriert ist. Und ich glaube, die Schülerinnen und Schüler merken das."