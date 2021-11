In Baden-Baden hat am Donnerstag ein Workshop am Pädagogium im Rahmen der ARD Jugendmedientage stattgefunden. Darin ging es um darum, wie Bilder manipulieren können. Die Jugendmedientage finden deutschlandweit an zahlreichen Schulen statt, sie sollen Schülerinnen und Schüler für wichtige Medienthemen sensibilisieren: Was kann ich glauben? Wie vielfältig ist unsere Gesellschaft? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Deutschlandweit waren laut Veranstalter rund 17.000 Teilnehmer angemeldet.