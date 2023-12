per Mail teilen

Der ARD-Fernsehgottesdienst wird an Heiligenabend aus Karlsruhe übertragen. In der evangelischen Emmaus-Kirche laufen dafür die Vorbereitungen.

Die letzten Proben laufen in der Emmaus-Kirche in Karlsruhe. Von dort wird an Heiligabend der Fernsehgottesdienst im Ersten übertragen. Für die evangelische Gemeinde ist die Übertragung der Christvesper ein großes Ereignis.

Hier können Sie am Sonntagnachmittag ab 16:10 Uhr den 45-minütigen Gottesdienst sehen.

Emmaus-Gemeinde freut sich auf Fernsehübertragung

Beatrix Wieß hat am Sonntag ihren großen Auftritt. Sie soll die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium vorlesen. Davor ist sie schon ziemlich aufgeregt.

Aufregung gehört dazu - Beatrix Wieß freut sich auf den Fernsehgottesdienst in ihrer Gemeinde. SWR

Man möchte das natürlich gut machen, weil man die Gemeinde hier repräsentiert als Mitwirkende. Und das alle danach sagen - schön war's!

Damit am Sonntag im Fernsehen live alles gut rüber kommt, bekommt die Kirchenälteste ein Kameratraining.

Für die Fernsehübertragung ist viel Technik in der Emmaus-Kirche notwendig. Pressestelle Evangelische Kirche Baden

Fernsehübertragung an Heiligabend ist etwas Besonderes

In der Kirche wird für die Fernsehübertragung viel Technik aufgebaut - alles muss gut ausgeleuchtet sein. Und auch das Foyer bekommt den letzten Feinschliff. Dass die ARD den Fernsehgottesdienst aus Karlsruhe überträgt, macht die Mitarbeiter hier stolz.

Das finden wir total genial für unsere Kirchengemeinde für ganze evangelische Kirche in Karlsruhe.

Natalia Herrera und ihre Mitstreiter wollen zeigen, wofür ihre Gemeinde in Karlsruhe steht. SWR

Gemeinde will für Gottesdienst als Plattform nutzen

Rund 3.000 Mitglieder hat die Emmaus-Gemeinde. Mit dem Fernsehgottesdienst will sie zeigen, dass sie offen ist.

Auch den Menschen die zu Hause am Bildschirm sitzen, und vielleicht krank sind und aus gesundheitlichen Gründen die Kirche nicht besuchen können, denen wollen wir zeigen, wir sind einladend.

"Folge Deinem Stern" - so lautet das Thema des Gottesdienstes. Vor dem Fernseher am Sonntagnachmittag können alle mit dabei sein.