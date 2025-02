Arbeitsunfall in Gernsbach: 200 Kilo Strommast fällt auf Mann

Ein Strommast fällt in Gernsbach auf einen 51-jährigen Arbeiter und verletzt diesen schwer. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Gernsbach ist Donnerstagnachmittag ein 51-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in unwegsamem Gelände westlich von Obertsrot. Nach ersten Erkenntnissen sollte ein Strommast aus Holz gegen einen Metall-Strommast ausgetauscht werden. Dabei riss offenbar das Seil, an dem der neue, rund 200 Kilogramm schwere Strommast hochgezogen wurde. Der Mast fiel um und traf den 51-jährigen Arbeiter am Rücken.

Der Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Die Polizei Gernsbach hat die Ermittlungen aufgenommen.