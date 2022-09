Arbeitsplätze bei Mahle Behr in Mühlacker bis 2029 gesichert

per Mail teilen

Die Arbeitsplätze beim Automobilzulieferer Mahle Behr in Mühlacker sind bis 2029 gesichert. Nach Angaben der IG Metall Pforzheim wurde eine Vereinbarung zur Zukunftssicherung getroffen.

Laut IG Metall haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber auf eine Vereinbarung zur Zukunftssicherung verständigt, die die Arbeitsplätze bei Mahle Behr in Mühlacker bis 2029 sichert. Betriebsbedingte Kündigungen sind demnach für die kommenden sieben Jahre ausgeschlossen.

Mahle Behr Mühlacker soll aufgewertet werden

Nach Angaben der Gewerkschaft soll der Standort gleichzeitig aufgewertet und für die Zukunft fit gemacht werden. So soll Mühlacker das "Leitwerk" im Bereich Klima- und Thermomanagement werden. Gleichzeitig sollen in Mühlacker mehr Produkte hergestellt werden, die in Zukunft gebraucht werden - Stichwort: Elektromobilität.

Mahle-Beschäftigte tragen zur Finanzierung der Standortsicherung bei

Um diesen Prozess zu finanzieren, bringen laut IG Metall alle Beschäftigten unter anderem bis Ende 2026 eine Stunde der wöchentlichen Arbeitszeit ein. Mahle – immerhin viertgrößter Automobilzulieferer in Deutschland - war in den vergangenen Jahren wirtschaftlich ins Trudeln geraten und hatte deshalb 2020 angekündigt, deutschlandweit 2.000 Stellen abbauen zu wollen. Dagegen hatte es auch am Standort Mühlacker mit seinen rund 1.200 Beschäftigten heftigen Protest gegeben.