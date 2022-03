Weniger Arbeitslose in Karlsruhe und Pforzheim

Zurück zur Normalität: Wie sieht das Arbeiten nach der Pandemie aus?

Die Grundstimmung ist gut in Deutschland: Die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Corona-Virus sinkt, die Zahl der Geimpften steigt. Ein ganz normales Leben scheint nicht mehr so weit weg zu sein. Geht das tatsächlich so einfach? Oder brauchen wir so was wie eine Wiedereingliederung? "Zurück zur Normalität - schwerer als gedacht?" heißt unsere Serie. In dieser Folge geht es um Firmen, die sich auf diese Rückkehr in die Normalität mit einer Art Exit-Strategie vorbereiten. Wie die aussehen könnte, erklärt Professorin Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler. mehr...