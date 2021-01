Die Zahl der Menschen ohne Arbeit in der Region ist im Dezember leicht zurückgegangen. Sowohl die Agentur Karlsruhe-Rastatt als auch die Agentur Nagold-Pforzheim sprechen von einem robusten Arbeitsmarkt.

Die Arbeitsagentur Karlsruhe-Rastatt meldet eine Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent, die Agentur Nagold-Pforzheim 4,4 Prozent – jeweils keine Veränderung zum Vormonat. Das zeige, dass die Unternehmen statt auf Personaleinsparung auf Kurzarbeitergeld setzen, so der Vorsitzende der Agentur Karlsruhe-Rastatt Ingo Zenkner.

Keine Insolvenzwelle erwartet

Allerdings seien mögliche Auswirkungen durch die verschärften Corona-Maßnahmen ab Mitte Dezember noch nicht in der Statistik berücksichtigt. Er sei aber zuversichtlich, dass es in den ersten Monaten des neuen Jahres keine Insolvenzwelle geben werde. In Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenquote in der gesamten Region gestiegen – im Bereich der Agentur Nagold-Pforzheim um 1,2 Prozentpunkte.