Arbeitsmarkt fast auf Vorkrisenniveau

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region ist im letzten Monat gesunken. Das melden die Agenturen für Arbeit. Gleichzeitig gibt es in Karlsruhe und im Nordschwarzwald so viele freie Stellen wie nie zuvor. Die Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt meldet zum ersten Mal über 10.000 freie Stellen. Über 80 Prozent der offenen Stellen richten sich an Fachkräfte. Die Arbeitsagentur ruft deswegen Unternehmen auf, ihre Beschäftigten weiterzubilden. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote im Bereich Karlsruhe-Rastatt bei 3,5 Prozent. Das sind 0,9 Prozentpunkte weniger als im Februar vergangenen Jahres. Auch die Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim meldet, dass sich der Arbeitsmarkt dem Vorkrisenniveau annähert: Im Nordschwarzwald liegt die Quote momentan bei 3,6 Prozent. Grund sei, dass Einzelhandel und Gastronomie von den Corona-Lockerungen profitieren.