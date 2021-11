Positiver Trend am Arbeitsmarkt geht weiter

Im Raum Karlsruhe und im Nordschwarzwald ist die Zahl der Arbeitslosen erneut zurückgegangen. In der Stadt Pforzheim sei die Arbeitslosenquote im landesweiten Vergleich am stärksten gesunken. Es sei gelungen innerhalb eines Jahres fast 20 Prozent Arbeitslosigkeit abzubauen, sagt Ingo Zenkner von der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt. Auch im Bezirk Nagold-Pforzheim hält der positive Trend im November an. Vor allem bei jungen Menschen bis 25 Jahre seien über 30 Prozent weniger arbeitslos gemeldet als vor einem Jahr. Dennoch sei der Fachkräftemangel in beiden Regionen zu hoch. Um dem Mangel entgegenzutreten, appelliert Ingo Zenkner an die Unternehmen in der Region auch Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben.