Weniger Arbeitslose in Pforzheim und Karlsruhe

In der Region Karlsruhe und im Nordschwarzwald ist die Zahl der Arbeitslosen weiter gesunken und es gibt immer noch viele offene Stellen. Das wird aber zum Problem für den Arbeitsmarkt.

9.000 offene Stellen im Bezirk der Agentur für Arbeit in Karlsruhe-Rastatt - das hört sich gut an, ist es aber nur bedingt: "Die Lücken zwischen den Anforderungen der offenen Stellen und der Qualifikation der Arbeitssuchenden wachsen. Die aktuelle Pandemie hat den Fachkräftemangel in vielen Bereichen sogar noch verschärft", sagt Ingo Zenkner von der Agentur für Arbeit.

Weiterbilden, um zukunftsfähig zu bleiben

Laut Zenkner sei es immer wichtiger, sich weiter zu qualifizieren. Nicht nur für Arbeitssuchende, sondern auch für Arbeitnehmer. Die Anforderungen an Beschäftigte würden sich ständig verändern. Unternehmen fällt es zunehmend schwerer, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu rekrutieren.

Viele freie Stellen - das ist auch die Situation in der Region Pforzheim: Dort wurden der Arbeitsagentur allein im vergangenen Monat rund 1.100 neue freie Stellen gemeldet. Auch diese Zahl ist weiter gestiegen und befindet sich nach Angaben der Arbeitsagentur auf einem hohen Niveau.

Immer weniger Arbeitslose im Nordschwarzwald und der Region Karlsruhe

Der Herbst belebt den Arbeitsmarkt im Bezirk der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt weiter. Die Arbeitslosenzahl ist im Vergleich zum Vormonat deutlich zurückgegangen. Im Oktober waren 20.966 Menschen ohne Arbeit, 913 weniger als im Vormonat und 4.751 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 3,5 Prozent und damit 0,8 Prozent unter dem Wert vom Vorjahr.

Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald hat sich laut Arbeitsagentur fortgesetzt. Insgesamt waren im Oktober 12.827 Frauen und Männer ohne Arbeit - das waren rund 19 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosigkeit hat damit den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht, das Vorkrisenniveau wird allerdings noch deutlich überschritten. Die Arbeitslosenquote ging zurück und liegt wieder unter der Vier-Prozent-Marke. Vor einem Jahr lag sie noch bei 4,6 Prozent.