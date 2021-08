Im August sind die Arbeitslosen-Quoten in der Region unverändert geblieben. Im Arbeitsagentur-Bezirk Karlsruhe-Rastatt beträgt die Quote 3,8 Prozent. Im Bezirk Pforzheim-Nagold 4,2 Prozent. Ein saisonüblicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Sommer blieb also aus. Nach den Ferien dürften die Arbeitslosenzahlen wieder sinken, so die Einschätzung der Arbeitsagenturen. Im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der Arbeitslosen deutlich gesunken, hat aber noch nicht das Niveau von vor der Pandemie erreicht.