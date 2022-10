per Mail teilen

Briefe und Pakete, die keiner austrägt. Restaurants, die früher schließen: Die Folgen des Personalmangels in der Region sind immer deutlicher spürbar. Mittlerweile sind nicht nur Fachkräfte Mangelware. Inzwischen herrscht ein Mangel an Arbeitskräften insgesamt. Das könnte noch schlimmer kommen, warnt die Agentur für Arbeit in Karlsruhe. Felix Wnuck berichtet.