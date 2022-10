Arbeitskräftemangel in Karlsruhe verschärft sich

Nicht nur Fachkräfte sind Mangelware in der Region. Inzwischen fehlt es an Arbeitskräften insgesamt. Das könnte noch schlimmer kommen, befürchtet die Agentur für Arbeit Karlsruhe.

Briefe und Pakete, die keiner austrägt, oder Restaurants, die früher schließen. Überall fehlen Arbeitskräfte. In Zukunft könnte das alles noch schlimmer werden, befürchtet Ingo Zenkner, Chef der Agentur für Arbeit in Karlsruhe.

Corona, Ukraine-Krieg, Gas- und Energieknappheit

Nach dem Gefühl der Menschen herrschen gerade überall Krisen. Früher sei dadurch immer die Arbeitslosigkeit gestiegen, so Ingo Zenkner. Heute sei das nicht so, im Gegenteil. Trotz aller Krisen gebe es aktuell gut 10.000 freie Arbeitsstellen allein in Karlsruhe. Betroffen sei davon so gut wie jede Branche.

In den 15 nächsten Jahren werden die sogenannte "Baby-Boomer-Jahre", also geburtenstarke Jahrgänge, in Rente gehen. Gleichzeitig gebe es immer weniger junge Menschen, die diese Arbeitsstellen besetzten könnten: eine Lücke, die immer größer werde.

Zukunft ohne Arbeitslosigkeit?

Würde das bedeuten, dass es Arbeitslosigkeit in Zukunft nicht mehr geben wird? Ganz so einfach sei das nicht, sagt Zenkner. Die Arbeitsstellen müssten immer noch auf die Kandidatinnen und Kandidaten passen. Aber in Zukunft werde wahrscheinlich niemand lange arbeitslos bleiben.

„Diejenigen, die arbeitslos werden, finden sehr schnell wieder neue Arbeit.“

Für die Betriebe könnte dieser Mangel dagegen ernsthafte Folgen haben: Denn ohne Arbeitskräfte blieben Aufträge liegen. Dadurch gebe es auch kein Geld und ohne Geld könnten sogar Insolvenzen drohen, befürchtet der Agenturchef.

Sorgen und Nöte, aber auch viele Chancen

Allerdings gebe es noch viele Chancen, gegen den Arbeitskräftemangel anzukämpfen: Umqualifizierung von Arbeitnehmern hier vor Ort, schnellere und bessere Integration von Menschen mit Migrationshintergrund oder mehr Plätze bei der Kinderbetreuung könnten helfen, meint Zenkner.