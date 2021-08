per Mail teilen

Ein brennendes Vogelnest hat am Mittwochmorgen in Baden-Baden für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Arbeiter hatten an der Fassade eines Gebäudes mit einem Heißluftbrenner hantiert und dabei aus Versehen ein Vogelnest unterhalb des Dachstuhls angezündet. Sie konnten das Feuer selbständig eindämmen, die Feuerwehr bekämpfte noch mehrere Glutnester. Ein nennenswerter Sachschaden ist laut Polizeibericht nicht entstanden.