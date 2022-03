Ein bei einem Arbeitsunfall in Mühlacker (Enzkreis) schwer verletzter 52-Jähriger ist in einer Klinik verstorben. Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag bei der Aufstellung einer Maschine in einem Firmengebäude. Dabei kippte die Maschine um und klemmte den Mann ein. Er erlag laut Polizei Stunden später in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.