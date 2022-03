per Mail teilen

Bei einem Arbeitsunfall mit Säure auf einer Deponie im Gaggenauer Stadtteil Oberweier wurde am Freitagmorgen ein Mann schwer verletzt. Beim Abpumpen von Schwefelsäure war ein Teil der hoch ätzenden Flüssigkeit ausgetreten. Ein Arbeiter kam dabei mit der Säure in Kontakt und wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch unklar.