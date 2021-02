Am Samstag ist in Malsch (Landkreis Karlsruhe) ein Arbeiter durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Fachfirma hatte laut Polizei an einem Stromverteilerkasten auf einem Firmengelände einer Spedition Bauteile austauschen wollen und dabei offenbar versäumt, vorher die Hauptsicherung abzuschalten. Der Kasten stand daraufhin kurzzeitig unter Strom. Der Mann erlitt einen Stromschlag und kam mit Verbrennungen und möglicherweise inneren Verletzungen in ein Krankenhaus.