Die Fertigstellung des havarierten Rastatter Bahntunnels verzögert sich um ein weiteres Jahr. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird der mindestens 700 Millionen Euro teure Tunnel frühestens im Jahr 2026 in Betrieb gehen können.

Ende dieses Jahres will die Bahn zunächst die noch intakte Weströhre des Rastatter Tunnels fertigbauen. Bodenanalysen hatten ergeben, dass das stellenweise zu lockere Erdreich zuvor aber noch über- und unterirdisch stabilisiert werden muss. Danach soll die havarierte Oströhre in Angriff genommen werden. Sie soll in offener Bauweise fertiggestellt werden, vor allem auch um die verschüttete Tunnelbohrmaschine bergen zu können. Um diese Arbeiten ausführen zu können, muss zuvor noch die bestehende, über der Baustelle verlaufende Rheintalstrecke der Bahn auf einer Strecke von 700 Metern verlegt werden.

Schuldfrage für Tunnelhavarie weiter ungeklärt

Für die Arbeiten am Rastatter Eisenbahntunnel ist es nicht die erste Verzögerung. Bereits im August 2017 war die für den gesamten europäischen Bahnverkehr bedeutsame Nord-Süd-Verbindung zwischen Rastatt und Baden-Baden wegen Gleisabsenkungen gesperrt worden, nachdem beim Tunnelbau Wasser und Erde in den Untergrund eingedrungen waren. Seitdem kam es immer wieder zu weiteren Verzögerungen. Auch die Frage, wer für die Havarie des Tunnels verantwortlich ist, bleibt weiterhin ungeklärt.