Die Arbeiten auf der derzeit wegen Insolvenz stillgelegten Baustelle für das Luxushotel Europäischer Hof in Baden-Baden sollen noch in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Das sagte der Sanierungsbeauftragte Christopher Seagon im Rahmen eines Pressegesprächs im Rathaus. Rätselraten herrscht immer noch über die Identität des neuen Investors. Sanierer Christopher Seagon wollte hierzu keine näheren Angaben machen. Klar ist nur, es handele sich um ein deutsches berufsständisches Versorgungswerk, das genügend Geld und entsprechende Erfahrungen hätte.

Für Fertigstellung zweistelliger Millionenbetrag notwendig

Die notwendigen Investitionen zur Fertigstellung des geplanten Fünf-Sterne-Hotels in etwa zweieinhalb Jahren belaufen sich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Der Europäische Hof ging im September 2019 in eine Insolvenz in Eigenverwaltung, weil die Finanzmittel des damaligen Investors wegen stark gestiegener Baukosten erschöpft waren.

Hotel mit langer Geschichte

Der Europäische Hof blickt auf eine 180-jährige Geschichte zurück. Er ist das Stammhaus der Steigenberger-Hotel-Kette. Steigenberger bleibe auch mit dem neuen Investor weiter an Bord.