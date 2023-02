Mann mit Axt überfällt Apotheke in Rheinstetten

Ein 33-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er drei Apotheken in Karlsruhe und Rheinstetten mit einer Axt, einer Säge und einer Machete überfallen haben soll.

Am Freitagabend habe der mutmaßliche Täter mit einer Axt bewaffnet eine Apotheke in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) betreten. Er sei zielgerichtet auf die Apothekenschränke zugelaufen und habe sich Medikamente daraus genommen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Karlsruhe trug er die Axt zwar bei sich, benutzte sie aber nicht.

Eine Mitarbeiterin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Daraufhin flüchtete der Mann mit einem Fahrrad. Am Samstagmorgen konnte der mutmaßliche Täter festgenommen werden.

Ähnliche Überfälle in Karlsruhe und Rheinstetten

Der Täter war schon zuvor in den Fokus der Ermittler geraten, nachdem sich bereits im Januar zwei ähnliche Überfälle in Apotheken in Rheinstetten und Karlsruhe ereignet hatten - alle mit gleichem Täterprofil. Am 25. Januar soll der Täter mit einer Machete bewaffnet in einer anderen Apotheke in Rheinstetten Medikamente gestohlen haben. Einen Tag später raubte er nach Angaben der Ermittler eine Flasche Methadon in einer Karlsruher Apotheke. Dabei war er mit einer Baumsäge bewaffnet, mit der er einen Mitarbeiter der Apotheke bedroht haben soll.

Laut Polizei erhärtete sich der Verdacht, dass der 33-Jährige alle drei Taten begangen haben könnte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten dann auch Teile des Diebesguts.