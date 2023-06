Apotheken Protesttag: Andrang vor Notdienstapotheke in Karlsruhe

Wegen den Apotheken-Protesten bleiben in und um Karlsruhe die meisten Apotheken geschlossen. Mit einer Aktion in der Innenstadt machten Mitarbeiter am Mittwoch in der Karlsruher Innenstadt auf Missstände in der Branche aufmerksam.

Wegen des bundesweiten Protests von Apothekerverbänden, bleiben am Mittwoch auch in Karlsruhe die meisten Apotheken geschlossen. Nur vereinzelt gibt es Apotheken, die eine Notdienstversorgung anbieten. Am Vormittag versammelten sich rund 50 Apothekenmitarbeiter vor der Zentral Apotheke in Karlsruhe, um auf die Aktion aufmerksam zu machen und Kunden über den Protest aufzuklären.

SWR Reporter Sven Huck hat mit Kundinnen und Kunden vor der Apotheke gesprochen:

Gegen das Apothekensterben: Apothekenmitarbeiter haben sich in Karlsruhe zu einem Protest versammelt SWR

Zentral Apotheke in Karlsruhe übernimmt Notdienst

Von fast 70 Apotheken in Karlsruhe sind nur zwei im Stadtgebiet geöffnet, sagt Felix Maertin gegenüber dem SWR. Er ist Vorsitzender der Gruppe Karlsruher Apotheken e.V. und war bei der Protestaktion in der Innenstadt dabei. Die Zentral Apotheke in der Kaiserstraße übernimmt den Notdienst am Mittwoch im Zentrum von Karlsruhe. Weitere geöffnete Apotheken können über das Notdienstportal bei der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg angezeigt werden.

Diese Apotheken in und um Karlsruhe haben Notdienst Zentral-Apotheke Karlsruhe

Öffnugszeiten: von 14.06.2023, 08:30 Uhr bis 15.06.2023, 08:30 Uhr

Adresse: Kaiserstr. 112 76133 Karlsruhe (Innenstadt) Sonnen-Apotheke Karlsruhe

Öffnungszeiten: von 14.06.2023, 08:30 Uhr bis 15.06.2023, 08:30 Uhr

Adresse: Gebhardstr. 35 76135 Karlsruhe (Beiertheim) Schloss Apotheke Ettlingen

Öffnungszeiten: von 14.06.2023, 08:30 Uhr bis 15.06.2023, 08:30 Uhr

Adresse: Marktstr. 8 76275 Ettlingen Rösselsbrünnle-Apotheke Rheinstetten

Öffnungszeiten: von 14.06.2023, 08:30 Uhr bis 15.06.2023, 08:30 Uhr

Adresse: Rösselsbrünnlestr. 1 76287 Rheinstetten, Baden (Mörsch)



"Es geht ja auch darum, dem Patienten klar zu machen, wie es sich anfühlen könnte, wenn weiter das Apotheken-Sterben so zunimmt."

Zentral Apotheke in Karlsruhe: Verständnis bei den Kundinnen und Kunden

Vor der Zentral Apotheke in Karlsruhe bildeten sich am Mittwochvormittag zeitweise längere Schlangen. Kundinnen und Kunden zeigten jedoch Verständnis gegenüber den Apothekenmitarbeitern. Eine Kundin sagte gegenüber dem SWR sie sei darauf schon vorbereitet gewesen, zum einen durch die Medien und durch ihren Hausarzt. Er habe sie auf die geschlossenen Apotheken hingewiesen und ihr die Notdienstapotheken mitgeteilt.

Apotheken finden kaum Nachfolger

"Der Apotheker-Beruf wird immer unattraktiver. Viele Apotheken arbeiten unrentabel und einige müssen am Ende schließen, weil sie keinen Nachfolger finden", so Felix Maertin. In den vergangenen zehn Jahren hätte sich viel Ärger und Frust angestaut. Grund seien einerseits gestiegene Zwangsrabatte an die Krankenkassen und andererseits der jahrelange Stillstand bei den Honoraranpassungen.