Apotheke stellt Fiebersaft wegen allgemeiner Knappheit selbst her

Stellen sie sich vor ihr Kind oder ihr Enkel ist krank. Der Kinderarzt verschreibt einen Fiebersaft. Sie gehen mit dem Rezept in die Apotheke. Dort müssen sie aber erfahren: Es gibt keinen… Genau das passiert aktuell in Apotheken in der ganzen Region /in ganz Baden-Württemberg viele hundert/wahrscheinlich tausende Mal am Tag. Fiebersaft ist fast überall ausverkauft. Das liegt unter anderem daran, dass sich ein großer Hersteller aus der Produktion zurückgezogen hat. In Ettlingen will eine Apotheke jetzt nicht mehr darauf warten bis die Pharma-Riesen wieder liefern…Dort hat man dieser Tage begonnen, den Saft einfach selbst herzustellen… SWR-Reporterin Sarah Renner berichtet:

Weil Fiebersaft gerade fast überall ausverkauft ist, startet eine Ettlinger Apotheke jetzt in die Eigenproduktion. Alle Infos dazu, warum Fiebersaft grade Mangelware ist und was sie ansonsten tun können, wenn ihr Kind fiebert…finden sie auch nochmal zusammengefasst online auf swr.de/karlsruhe.