Auch wenn die Temperaturen noch nicht ganz mitspielen: optisch macht der Wonnemonat Mai seinem Namen alle Ehre. Die Rapsfelder leuchten in strahlendem Gelb, In Wäldern und Wiesen sprießt frisches Grün - und auch die Obstbäume zeigen jetzt ihre volle Blütenpracht. Auch bei Apfelwinzer Achim Mayer in Mühlacker. Peter Lauber hat ihn besucht.