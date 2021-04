In der Rheinebene geht es in diesen Tagen gerade überall los mit der Apfelblüte, an vielen Stellen sind die weiß-rosa Blätter schon zu sehen. Schon seit 15 Jahren gibt es die SWR Apfelblütenaktion.

Die SWR Wissenschaftsredaktion in Baden-Baden ist verantwortlich für die Apfelblütenaktion. Die Idee hinter der Aktion: Wissenschaftliche Naturbeobachter erklären, der Apfelbaum sei eine Art Frühlingsbarometer. Blüht der Apfelbaum, ist der sogenannte "Vollfrühling" da. Mit dem Zeitpunkt der Blüte zeigt der Apfelbaum als "Messgerät" zudem die klimatischen Veränderungen über die Jahre hinweg an.

Wettbewerb um die erste Apfelblüte

Die erste Apfelblüte im Jahr wird in der Regel entweder im Oberrheintal oder in der Kölner Bucht, festgestellt. Beide Regionen gelten als sogenannte "Wärmegunstgebiete". Meistens, so auch in diesem Jahr, ist es der Raum Freiburg, der dann das Rennen um die erste Apfelblüte macht. Die allererste Blüte wurde in diesem Jahr am 31. März in Denzlingen, zehn Kilometer nördlich von Freiburg im Breisgau, im Landkreis Emmendingen gemeldet.

Apfelblüte auch hoch oben auf dem Berg

Das Oberrheintal, mit der Region um Karlsruhe und die Region Nordschwarzwald, sind aus der Sicht der Apfelblütenbeobachter besonders spannende Landstriche. Am Rhein herrscht sehr mildes Klima, mit früher Apfelblüte. Die klettert dann im Frühjahr langsam immer höher in den Schwarzwald. Je nach Witterung wandert die Blüte rund 30 Meter pro Tag, erklärt der Experte aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Den Blütenabschluss macht dann ein kleiner Apfelbaum auf dem Schliffkopf auf etwas über 1.000 Höhenmetern.

Der Wettereindruck des Frühlings täuscht

Gefühlt war dieses Frühjahr bislang verhältnismäßig kalt, die Apfelblütenbeobachtung relativiert das. Zwar war die Apfelblüte vor einem Jahr weiter, aber im Vergleich der letzten 15 Jahre, liegt das Frühjahr 2021 immer noch auf Platz 6, und gehört damit zu den wärmeren Jahren.

Apfelblüten und der Klimawandel

Bei der SWR Apfelblütenaktion wird der Zeitpunkt der regional unterschiedlichen Apfelblüten Jahr für Jahr auf einer Karte vermerkt. Dabei geht es auch um das Thema Klimawandel. Die Beobachtung der Apfelblüte über 15 Jahre hat ergeben, dass die Blüte im Schnitt mittlerweile zwischen drei bis vier Tage früher einsetzt, als noch vor einem Jahrzehnt.

Zur SWR Apfelblütenaktion der Wissenschaftsredaktion gibt es weitere Informationen, mit Schaubildern und Grafiken unter SWR .de /wissen/Apfelblüte.