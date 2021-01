Mit starken Kräften regulieren Behörden auch an diesem Wochenende den Besucherstrom in den Höhenlagen des Nordschwarzwaldes. Am Samstag hielt sich der Besucherandrang laut Polizei in Grenzen.

Nur für eine Stunde sperrte die Polizei am Samstagvormittag wegen des zunächst hohen Andrangs Zufahrtsstraßen zur Schwarzwaldhochstraße B500. Weil dann aber wieder Parkplätze frei wurden, ließen die Behörden auch wieder Ausflügler nach oben und mussten am Nachmittag auch keine Straßen mehr sperren, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Offenburg mitteilte. Polizei: Lage in den Höhen unter Kontrolle Auch die Pforzheimer Polizei hatte die Lage in den Höhengebieten nach eigenen Angaben jederzeit unter Kontrolle. Die Gemeinde Dobel sei "relativ gut besucht" gewesen, aber nicht "übermäßig", so ein Polizeisprecher. Man habe am Samstag auch kaum Verstöße festgestellt. Die Behörden hatten für das Wochenende erneut mit zahlreichen Besuchern gerechnet. Polizei, Feuerwehr und Kommunen behalten das ganze Wochenende die Lage und die Belegung der Parkplätze im Auge und wollen reagieren, wenn alle Parkplätze belegt sind. Ziel ist es, Rettungswege freizuhalten und ein mögliches Verkehrschaos zu vermeiden. Hubschrauber prüft Lage auf Parkplätzen Dieses Konzept habe an den vergangenen Wochenenden gut funktioniert, sagte ein Sprecher der Offenburger Polizei. Letzten Sonntag war sogar ein Hubschrauber im Einsatz, um den Überblick über noch vorhandene oder bereits volle Parkplätze zu haben. Mussten über das lange Silvester-Wochenende noch 1.500 Verwarnungen erteilt werden, waren es vor einer Woche nur noch 30 bis 40. Viel los am Vogelskopf im Nordschwarzwald SWR Verkehrschaos vermeiden Vorrangig gehe es darum, ein Verkehrschaos zu vermeiden und Rettungswege frei zu halten. Zustände wie über das Silvester-Wochenende dürften sich nicht wiederholen. Damals wurde wild geparkt, auf der Schwarzwaldhochstraße und den Zufahrten staute sich der Verkehr. Ein Rettungshubschrauber hatte Probleme, einen Landeplatz zu finden. Auch in tieferen Lagen Schnee Auch in anderen stark besuchten Nordschwarzwald-Orten wie Bad Wildbad, Enzklösterle oder Dobel waren die Behörden auf einen möglichen Ansturm vorbereitet und hatten angekündigt, wenn nötig, Straßen zu sperren. Für Entspannung könnte vielleicht sorgen, dass nun auch in tieferen Lagen Schnee liegt und nicht alle in die Höhengebiete fahren müssten, zumal am Sonntag mit weiteren Schneefällen zu rechnen ist.