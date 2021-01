Der Ansturm auf den Nordschwarzwald bleibt weiter ungebrochen. Die Gemeinden haben mit Besuchermassen zu kämpfen. Zugeparkte Einfahrten und Müll sind nur einige der Probleme, von denen die Anwohner berichten.

Auch am Montag zog es zahlreiche Ausflügler wieder in den Nordschwarzwald. Schon am Vormittag waren die Parkplätze entlang der Schwarzwaldhochstraße voll. Allerdings war die Situation - auch auf dem Dobel - deutlich entspannter als am Wochenende.

Teilweise chaotische Zustände

Da führten Staus und überfüllte Parkplätze zu teilweise chaotischen Zuständen. Auf der Schwarzwaldhochstraße stauten sich am Sonntag bereits am Vormittag die Autos, der Zustrom ließ bis in den Nachmittag hinein nicht nach. Auf Zufahrtsstraßen wurde der Verkehr deshalb zum Teil unterbrochen und Straßen wurden zeitweise gesperrt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim sagte.

Aggressionen haben deutlich zugenommen

Der Bürgermeister von Dobel Christoph Schaak appellierte an die Besucher vor allem an den Wochenenden und Feiertagen zu Hause zu bleiben. Vor allem am Sonntag und am 2. Weihnachtsfeiertag seien die Zustände untragbar gewesen.

"Die Aggression gegenüber den Ordnungsbehörden hat erheblich zugenommen. " Der Bürgermeister von Dobel Christoph Schaak

So extrem wie es jetzt war, sei es in den Vorjahren nie gewesen. Man sei am Anschlag, was die Parkplätze angehe. Die Gemeinde habe eine Daueranordnung beantragt, die L340 als Kommune sperren zu dürfen. Man werde am Dreikönig-Feiertag aber definitiv die Zufahrtsstraßen der Gemeinde sperren, wenn die Parkplatzsituation dies erfordere, so Bürgermeister Schaak.

An Heilig Dreikönig kommt der nächste Ansturm

Für den 6. Januar hat die Gemeinde Dobel zusätzliche Polizeiunterstützung angefragt. Nach erneuten Schneefällen in den kommenden Tagen fürchtet Bürgermeister Christoph Schaak den nächsten Ansturm auf den Dobel.