Wie hoch ist eigentlich das Ansteckungsrisiko im Öffentlichen Personennahverkehr, in Bussen und Bahnen. Das wollte die TU Berlin und die Berliner Charité wissen und deshalb haben sie im Rhein-Main-Gebiet eine Studie durchgeführt, die dies untersucht hat. Das Ergebnis bestätigt frühere Untersuchungen, die besagen, das Risiko sich mit Corona im ÖPNV zu infizieren ist eher gering. Es ist nicht höher, wie in PKWs oder auf dem Fahrrad. Der ÖPNNV kämpft ja mit einem enormen Einbruch bei den Fahrgastzahlen, allein der Karlsruher Verkehrsverbund hat dadurch zig Millionen an Einnahmen verloren. Wie ist das Gefühl in der Bahn in diesen Corona-Zeiten. Jürgen Essig ist dieser Frage für SWR4 BW nachgegangen.