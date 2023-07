Ausbau der A8: Anschlussstelle Pforzheim-Ost wird komplett gesperrt

Die Anschlussstelle Pforzheim-Ost der A8 ist ab Montag bis zum Jahresende komplett gesperrt. Grund sind Bauarbeiten im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der Autobahn.

Die Anschlussstelle Pforzheim-Ost der A8 ist in Richtung Karlsruhe ab Montag gesperrt. Die Sperrung ist unter anderem notwendig, um die Großbaustelle in den kommenden Wochen umzubauen. Die Anschlussstelle in Richtung Stuttgart ist bereits seit drei Monaten geschlossen.

Verlegung des Verkehrs auf provisorische Fahrbahnen

Am 24. April haben die Arbeiten im Bereich der Auf-und Abfahrten Pforzheim-Ost begonnen. Seitdem ist die Anschlussstelle in Richtung Stuttgart gesperrt. Nun folgt der zweite Schritt. Die Arbeiten in diesem Bereich dauern voraussichtlich bis Ende 2024. So lange bleibt die Anschlusstelle komplett gesperrt.

Während der Sperrung werden im Bereich der Anschlussstelle Vorbereitungen getroffen, um den gesamten Verkehr auf neue, provisorische Fahrbahnen zu verlegen. Die Verlegung soll in diesem Sommer stattfinden. Gleichzeitig wird eine neue, provisorische Auf- und Abfahrtsrampe gebaut.

Sperrungen an der A8 sorgen für besseren Ablauf der Bauarbeiten

Laut Autobahn Südwest GmbH können durch die zeitweise Bündelung der Sperrungen der Auf- bzw. Abfahrten Arbeiten durchgängig und schneller durchgeführt werden. Dadurch würden sich die Belastungen für Anwohner im Enztal und für Verkehrsteilnehmer reduzieren.

Im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost sind Umleitungsstrecken ausgeschildert. Die Autobahn GmbH appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich unbedingt an die ausgeschilderten Umleitungen zu halten und nicht den Routenempfehlungen von Navigationssystemen zu folgen.

A8-Ausbau bei Pforzheim noch bis Ende 2026

Seit Oktober 2021 wird die A8 bei Pforzheim auf einer Länge von 4,8 Kilometern ausgebaut. Zum Projekt gehört unter anderem der vierspurige Ausbau der B10 im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, der Neubau mehrerer Brücken sowie eine Einhausung der Fahrbahn auf einer Länge von 380 Metern für einen besseren Lärmschutz.

Die Enztalquerung ist einer von noch zwei verbliebenen Abschnitten für den sechsstreifigen Ausbau der A8 in Baden-Württemberg. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Dezember 2026 abgeschlossen.