In Pforzheim hat es am Montag mehrere Anrufe von falschen Polizisten gegeben. Die Anrufer versuchten in bisher 15 bekannt gewordenen Fällen an die Ersparnisse der meist älteren Bürger zu kommen. Die Polizei weist deswegen darauf hin, dass Menschen bei Anrufen von etwaigen Polizeibeamten keine Fragen zu persönlichen Daten und Wertgegenständen weitergeben sollten.