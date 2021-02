Anlagebetrüger haben in den vergangenen Monaten im Raum Karlsruhe große Summen ergaunert. Die Polizei warnt vor phänomenalen Renditeversprechen am Telefon oder im Internet.

Na, bekommen Sie für Ihr Geld auf der Bank inzwischen auch keine oder kaum noch Zinsen? Da wäre es doch schön, man würde eine Geldanlage mit guter Verzinsung finden, um sein Vermögen weiter zu vermehren. Doch Vorsicht! Anlagebetrüger nutzen diesen Wunsch nach besserer Verzinsung in den vergangenen Monaten vermehrt aus.

Der Schaden geht in die Millionen

Sie versprechen traumhafte und sichere Gewinne, und schon ist das Geld weg. Und dabei geht es meistens nicht um geringe Summen, wie das Referat für Betrug und Wirtschaftskriminalität des Karlsruher Polizeipräsidiums berichtet.

Dabei geht es um hohe Summen. Bei der Polizei liegen seit rund zwei Jahren mehrere hundert solcher Anlage-Betrugs-Fälle und nicht selten geht es dabei um mehrere 100.000 Euro. In einem Fall hat ein Mann sogar über eine Million Euro an die Betrüger überwiesen. Das Geld ist verloren und statt satter Zinsen haben die Opfer nun die Verluste zu tragen.

Sogar Anwälte fallen auf die Betrüger rein

Vermehrt gelingt den Betrügern das bei älteren Menschen. Die haben zum einen meistens mehr Geld, dass sie gerne auch arbeiten lassen würden, zum anderen sind viele auch gierig und lassen sich von den vermeintlich hohen Renditen blenden. Und das passiert nicht nur leichtgläubigen Menschen. Da gibt es auch die Geschichte eines Rechtsanwaltes der von einem Betrüger angerufen wurde, der hat den Anwalt so bearbeitet, dass dieser innerhalb von 30 Minuten 200.000 Euro an ein Konto im Ausland überwiesen hatte.

"Die Opfer werden von den Tätern psychisch unter Druck gesetzt und bearbeitet, so dass sie nach einiger Zeit nicht mehr wissen wo vorne und hinten ist und Dinge tun, die sie sich vorher nicht vorstellen konnten." Dieter Abstein, Betrugsdezernat

Dabei erfolgt die erste Kontaktaufnahme entweder per Telefon oder per E-Mail oder auch im Internet, ohne das sich Täter und Opfer kennen. Die Betrüger sitzen im Ausland und arbeiten mit falschen Telefonnummern. Meistens versprechen sie einem exklusiven Anlegerkreis - und nur für kurze Zeit - Aktien oder Anlagen in Krypto-Währungen, also zum Beispiel Bitcoin, mit einer hohen Rendite.

Prominente sollen mit dieser Anlage Millionen verdient haben

Angeblich sollen Prominente mit dieser Anlagemöglichkeit bereits Millionen verdient haben. Mit diesen Lockangeboten werden die Opfer zu Geldüberweisungen ins Ausland verleitet. Die Betrüger lassen den Anlegern daraufhin gefälschte Anlage- und Renditebestätigungen per E-Mail oder Fax zukommen. Auch der anschließende Kontakt erfolgt ausschließlich übers Telefon, per E-Mail oder Fax. Die Betrüger richten oft auch aufwändige Webseiten im Internet ein, die Seriosität vermitteln sollen. Hier können sich die Opfer einloggen und die Entwicklung der angeblichen eigenen Konten verfolgen.

Dann drängen die Betrüger die Opfer zu immer weiteren Einzahlungen, weil es Probleme gebe, Steuern, unerwartete Notarkosten oder etwas in der Art, also die Opfer werden richtig gemolken und verlieren so ihr ganzes Geld. Deshalb der Rat der Polizei: Legen sie ihr Geld niemals am Telefon, über Mailverkehr oder im Internet an. Überweisen sie kein Geld an Unbekannte, schon gar nicht ins Ausland.