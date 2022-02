Anwohner der Mineralölraffinerie Oberrhein (MiRO) in Karlsruhe müssen in den kommenden Tagen mit Lärm und ungewohntem Fackelschein rechnen. Wie das Unternehmen mitteilt, geht die Hauptanlage zur Benzinherstellung nach sechswöchigen Reparaturarbeiten wieder in Betrieb. Beim Anfahren der Anlage könne es zu Geräuschentwicklung und Fackelaktivitäten kommen. Die Raffinerie will die Auswirkungen auf die Nachbarschaft so gering wie möglich halten.