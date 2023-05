Wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch an Kindern in über 120 Fällen sitzt ein 21-Jähriger aus dem Raum Pforzheim seit Januar in Untersuchungshaft. Jetzt wurde Anklage gegen ihn erhoben.

Der Angeklagte soll von 2016 bis 2022 fünf Jungen zwischen 7 und 13 Jahren sexuell missbraucht haben. Er kannte die Kinder teils aus dem privaten Umfeld, teils aus seiner Tätigkeit als Jugendtrainer im örtlichen Fußballverein. Die Taten sollen sich jedoch nicht auf dem Vereinsgelände oder im Zusammenhang mit dem Vereinsgeschehen ereignet haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Angeklagter Jugendtrainer schweigt zu den Vorwürfen Der 21-Jährige wurde Anfang Januar in seiner Wohnung festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. "Haftgründe liegen vor, weil es insbesondere um mehrere Fälle geht", so die Staatsanwaltschaft damals. Zu den Vorwürfen habe sich der Angeklagte bislang nicht geäußert. Um den betroffenen Kindern eine Aussage vor Gericht zu ersparen, wurden sie per Video vernommen. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest. Ende 2022 wurde laut Polizei bekannt, dass der Mann im Jahr 2019 ein damals elfjähriges Kind sexuell missbraucht haben soll. Die Polizei hatte daraufhin die Ermittlungen aufgenommen und weitere mutmaßliche Missbräuche aufgedeckt. Diese sollen verübt worden sein, als der mutmaßliche Täter bereits Erwachsen gewesen ist.