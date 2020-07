Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat nach SWR-Recherchen gegen einen Richter aus dem Landgerichtsbezirk Baden-Baden Anklage erhoben. Auch ein früherer Polizist und ein Autohändler sind demnach angeklagt.

Dem Richter werden Bestechlichkeit, Rechtsbeugung und Verrat von Dienstgeheimnissen vorgeworfen. 168 Seiten lang ist die Anklageschrift, in der die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ihre Vorwürfe gegen die drei Männer aus dem Raum Baden-Baden formuliert. Zwischen 2014 und 2017 sollen sie unter anderem Ermittlungen im Drogenmilieu verraten, Geldauflagen in Strafverfahren zu Gunsten von bestimmten Sportvereinen ausgesprochen und in einem Fall sogar eine gerichtliche Strafe manipuliert haben.

Besonders für den Richter sind das gravierende Vorwürfe. Er wurde bereits während des Ermittlungsverfahrens "einstweilig des Dienstes enthoben" und erhält seitdem nur noch die Hälfte seiner Richterbezüge. Der Polizist ist inzwischen ohnehin pensioniert, er soll unter anderem Ermittlungsinterna verraten und den Richter unerlaubt in Restaurants eingeladen haben.

Generalstaatsanwalt schaltet sich ein

Eigentlich wäre die Staatsanwaltschaft der Bäderstadt für die Ermittlungen in diesem Komplex zuständig gewesen. Doch auf Initiative des Generalstaatsanwalts wurde das Verfahren nach Karlsruhe übertragen. Jeder Anschein von Nähe zwischen den Ermittlern und den Betroffenen sollte vermieden werden. Entsprechend ermittelte auch nicht das Polizeipräsidium Offenburg, dem der angeklagte Polizist bis zu seiner Pensionierung angehörte, sondern Karlsruher Beamte.

Polizei ist wortkarg

Die betroffenen Behörden geben sich gegenüber dem SWR wortkarg. Lediglich schriftlich bestätigt das Polizeipräsidium Offenburg ein Disziplinarverfahren gegen einen inzwischen pensionierten Kollegen. Ein zunächst zugesagtes Interview in der Sache sagt das Präsidium kurzfristig wieder ab. Man wolle den Ausgang des Verfahrens abwarten, so die Begründung. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Zugeknöpft gibt sich auch das Landgericht Baden-Baden zu dem der Richter gehört. Eine Sprecherin teilt knapp per Email mit: "Zu dem laufenden Verfahren vor dem Landgericht Karlsruhe ist keine Stellungnahme beabsichtigt". Auch sie verweist auf die Unschuldsvermutung.

Der Anwalt des betroffenen Richters teilt ebenfalls mit, "derzeit" sei keine Stellungnahme zur Anklage beabsichtigt.

Fehlende Transparenz der Justiz

Zu den Vorwürfen in diesem Verfahren, das tief in die Drogenszene der Kurstadt zu reichen scheint, gehört auch ein Aspekt, der auf einen grundsätzlichen Missstand in der Justiz hindeutet: Dem Richter wird vorgeworfen, bei Geldauflagen immer wieder bestimmte Vereine bevorzugt zu haben. Geldlauflagen werden beispielsweise bei Bewährungsstrafen zusätzlich verhängt, der Richter entscheidet, wer das Geld bekommt. Allerdings sind Richter in dieser Entscheidung völlig frei – und bislang wurde in der Praxis auch nicht kontrolliert, welcher Richter wie oft welchen Verein begünstigt.

So kann das Landgericht Baden-Baden zwar sagen, dass insgesamt von allen Richterinnen und Richtern zwischen 2014 und 2017 rund 1,2 Millionen Euro an Strafgeldern verhängt worden sind. An wen diese Gelder gingen, könne man aber nicht nachvollziehen, heißt es.

Fußballverein profitiert

In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ist von einem Fußballverein in der Region die Rede. Besonders pikant: Aus der Vereinskasse sollen Restaurantbesuche bezahlt worden sein, von denen im Gegenzug der Richter profitierte.

Eher am Rande scheint das Verfahren das Geschäftsgebaren des angeklagten Autohändlers zu beleuchten. Seine damalige Firma für hochwertige Luxusautos besteht heute nicht mehr. Aus Sicht der Ermittler hatte er damals den Richter heimlich als Mitarbeiter beschäftigt, ihm Geld geliehen und ihm und seiner Familie hochwertige Autos zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt. Mögliche weitere Straftaten rund um die Insolvenz der Firma sowie mögliche Drogendelikte sind nicht Teil der aktuellen Anklage in Karlsruhe.