per Mail teilen

Ein Mann soll in 112 Fällen unter anderem über eBay Kleinanzeigen Gegenstände wie zum Beispiel Uhren und Handys verkauft haben. Die Waren sind aber nie bei den Kunden angekommen.

Ein 32-Jähriger muss sich vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Baden-Baden wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 112 Fällen verantworten. Der Mann soll von August 2022 bis Februar 2023 Waren im Wert von rund 23.000 Euro auf verschiedenen Internetplattformen verkauft haben.

Geliefert wurden die Waren, wie zum Beispiel Uhren oder Mobiltelefone, laut Staatsanwaltschaft Baden-Baden aber nie. Insgesamt 112 Mal soll er sich mit dieser Masche Geld erschlichen haben.

Angeklagter ist mehrfach vorbestraft

Es ist nicht das erste Mal, dass der Mann durch gewerbsmäßigen Betrug auffällt. Unter anderem 2018 und 2021 wurde er deswegen verurteilt. Teilweise hatte er gegen Bewährungsauflagen verstoßen.

Bis zu vier Jahre Haft

Der Angeklagte sitzt seit einem Monat in Untersuchungshaft. In Anbetracht seiner kriminellen Vorgeschichte erwartet die Staatsanwaltschaft in diesem Prozess eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren.