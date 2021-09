Mann greift Bekannten an und bestiehlt ihn

Die Polizei hat am Montagabend in Bretten einen 23-jährigen Mann festgenommen, nachdem dieser einen 20-Jährigen angegriffen und bestohlen haben soll. Laut Polizei hatten sich beide Männer zufällig am Bahnhof getroffen. Sie kannten sich flüchtig. Deswegen fragte der Täter nach der Uhr seines Opfers und gab sie daraufhin nicht mehr her. Als der bestohlene 20-Jährige die Polizei rufen wollte, klaute ihm der Täter auch noch sein Handy und schlug auf ihn ein. Der 23-jährige ist der Polizei bereits bekannt.