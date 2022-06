per Mail teilen

Ein 19-Jähriger ist am Montagabend in der Karlsruher Brauerstraße von drei Männern angegriffen worden. Die Dreiergruppe soll den jungen Mann laut Polizei im Verlauf eines Streits attackiert und ihn auch am Boden liegend weiter angegriffen haben. Erst nachdem Passanten eingeschritten waren, flüchteten die Täter. Der 19-Jährige musste mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.