Im Prozess um eine Vergewaltigung am Badischen Staatstheater hat der beschuldigte Mitarbeiter am Dienstag vor dem Amtsgericht in Karlsruhe die Vorwürfe bestritten. Zugleich berief er sich auf große Erinnerungslücken. Der 56-jähriger Angeklagte, der Sänger im Opernchor ist, soll vor rund zwei Jahren einen Kollegen vergewaltigt und einen weiteren unsittlich berührt haben. Der Vorfall soll sich nach einer Premierenfeier ereignet haben.