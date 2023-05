Zehn Monate nach Einführung der “Turbo-Verfahren" zieht das Amtsgericht Karlsruhe eine positive Bilanz. Die schnellen Prozesse hätten sich bewährt, so Gerichtspräsident Ohlinger.

Schnelle oder sogenannte Turbo-Verfahren gibt es beim Amtsgericht Karlsruhe seit August 2022. Turbo heißt: es soll schnell gehen. Darum findet die Hauptverhandlung jeweils an einem einzigen Tag statt. Acht bis neun dieser besonders beschleunigten Verfahren gebe es im Schnitt pro Monat.



"Turbo-Verfahren sind wichtig, weil die Bürger dann sehen: der Staat kann auch schnell handeln"

"Turbo" funktioniere aber nicht bei allen Verfahren, betonte Amtsgerichtspräsident Thomas Ohlinger bei der Vorstellung der Jahresbilanz des Gerichts. Entscheidend sei, dass die Aktenlage in kürzester Zeit vorbereitet werden müsse. Bei Verfahren mit vielen Zeugen und umfangreicher Beweisaufnahme sei das kaum möglich, bei wenigen Zeugen dagegen schon. Turbo-Verfahren eigneten sich zum Beispiel bei Kaufhaus-Diebstählen.



Maximal Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr

Grundsätzlich seien besonders beschleunigte Verfahren auch bei schwereren Delikten möglich. In beschleunigten Verfahren kann aber maximal eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr verhängt werden. Der Präsident des Amtsgericht Karlsruhe Thomas Ohlinger hält diese Verfahren für wichtig, damit die Bürger sehen, dass der Staat schnell handeln könne.

Zentraler Bürgerservice nur am Amtsgericht Karlsruhe

Als einziges der 108 Amtsgerichte im Land verfügt das Amtsgericht Karlsruhe seit 2021 über einen zentralen Bürger-Service. Hier können Anliegen, die normalerweise von unterschiedlichen Ansprechpartnern an verschiedenen Behörden-Stellen bearbeitet werden müssen, zentral am Schlossplatz abgearbeitet werden. 15.700 Kontakte gab es in den vergangenen zwei Jahren. In erster Linie, nämlich in 60 Prozent der Fälle, ging es dabei um Nachlass-Fragen.

Der Bürgerservice-Justiz des Amtsgerichts Karlsruhe bearbeitet Anliegen unabhängig davon, welchem Rechtsgebiet sie zuzuordnen sind, direkt vor Ort in eigens eingerichteten Beratungsräumen. Bürgerinnen und Bürger können sich dorthin wenden, wenn es beispielsweise um Beratungshilfe, Vollstreckungsschutzanträge, Räumungsschutzanträge, Klagen, Rechtsmittel, Gewaltschutzanträge, Unterbringungsanträge, einstweilige Verfügungen, Erbausschlagungen oder Erbscheinsanträge geht.

Aufarbeitung der Corona-Pandemie

In Verfahren, die die Aufarbeitung der Pandemie betreffen, geht es aktuell vor allem um Ordnungswidrigkeits- oder Bußgeld-Verfahren, die Verstöße gegen die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht betreffen. Das Gericht berichtet von 480 Fälle insgesamt. Neue kämen nicht mehr dazu, so Ohlinger. Man arbeite jetzt kontinuierlich alle Fälle ab.

Gemischte Bilanz bei der Personalsituation

Was die Personal-Situation des Karlsruher Amtsgerichts betrifft, zieht der Präsident eine gemischte Bilanz. Bei Richtern und Rechtspflegern sei das Gericht vernünftig aufgestellt - zumindest, solange niemand krank werde oder anderweitig ausfalle. Die Geschäftsstellen, also die Service-Kräfte, bezeichnete Ohlinger als "Flaschenhals". Hier könne es in Zukunft weitere Engpässe geben.