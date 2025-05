Der abberufene Pfarrer Matthias Koffler wird am Sonntag offiziell als Rektor der Autobahnkirche Baden-Baden eingeführt. Sein Amt tritt er mit gemischten Gefühlen an.

Nachdem Pfarrer Matthias Koffler vom Erzbistum Freiburg von seinem Amt in der Katholischen Gemeinde in Baden-Baden abberufen wurde, tritt er am Sonntag sein neues Amt als Rektor in der Autobahnkirche Baden-Baden an. Auslöser war eine umstrittene Fastnachtspredigt.

Erster Gottesdienst seit zwei Monaten

"Ich freue mich auf den Gottesdienst am Sonntag in der Autobahnkirche", sagt Matthias Koffler mit Blick auf die bevorstehende Amtseinführung. Es ist der erste Gottesdienst seit mehr als zwei Monaten, den er nach dem Wirbel um seine Abberufung als Pfarradministrator der Katholischen Seelsorgeeinheit Baden-Baden halten wird. "Wir gestalten den Gottesdienst gemeinsam", berichtet der 60-jährige Seelsorger im Gespräch mit dem SWR und meint damit seinen Amtsvorgänger Michael Zimmer, der im Gottesdienst gleichzeitig als Rektor der Autobahnkirche verabschiedet wird.

Pfarrer Matthias Koffler war im März von der Erzdiözese Freiburg als Leiter der Seelsorgeeinheit abberufen worden, was Proteste in Baden-Baden ausgelöst hatte. Die Erzdiözese sah für Koffler keine Zukunft in Baden-Baden, da es Beschwerden aus der Gemeinde gab, vor allem wegen einer umstrittenen Fastnachtspredigt. Daraufhin gab es viel Kritik aus den Pfarrgemeinden an dem Vorgehen der Erzdiözese, darunter Mahnwachen, Rücktritte von Pfarrgemeinderäten und Kirchenmitarbeitern.

Ich fühle mich schon abgeschoben.

Matthias Koffler selbst macht aus seiner Enttäuschung über die Abberufung keinen Hehl. "Ich fühle mich abgeschoben", stellt er fest, "und warum - das hat mir bis heute noch niemand erklärt. Auch Freiburg nicht." Trotzdem sehe er in Zukunft durchaus auch Chancen, an einem neuen Ort kirchliche Aufgaben zu übernehmen.

Da er gleichzeitig auch Vikar der Kirchengemeinde St. Katharina in Baden-Baden-Sandweier ist, darf er kraft Amtes alle liturgischen Dienste ausführen, ohne irgendjemand um Erlaubnis fragen zu müssen, so Koffler - von Taufen über Trauungen, Bestattungen bis zur Erstkommunion.

Koffler will Autobahnkirche erst kennenlernen

Auf seine neue Aufgabe sei er gespannt, er wolle sich aber die nötige Zeit geben, um seine neue Wirkungsstätte und das Team der Autobahnkirche kennenzulernen. Dabei will Matthias Koffler auf die bewährte Tradition in St. Christophorus setzen: im Wechsel finden dort sonntags Wortgottesdienste und Eucharistiefeiern statt. "Das läuft ja alles schon sehr gut dort, Pastoralreferent Norbert Kasper ist da schon lange aktiv und macht viele gute Zusatzangebote", so Koffler. Das wolle er gerne fortsetzen und vielleicht später auch zusätzliche neue Akzente setzen.

Die Autobahnkirche ist ein spritueller Ort.

Dabei ist die Autobahnkirche Matthias Koffler überhaupt nicht fremd: In seiner Jugend sei er dort oft gewesen, habe sich an Meditationen innerhalb der Jugendarbeit beteiligt. "Es ist ein sehr spiritueller Ort." Schon wegen der besonderen Lage, aber auch wegen der Pyramidenform und der künstlerischen Gestaltung der Glasfenster und Türen durch den Bildhauer Emil Wachter.

Spannend werde auch, wie sich der Ort als Zufluchtsort für Reisende entwickle: Menschen, die auf der Durchreise oder auf dem Weg in den Urlaub sind und in der Kirche einen Zwischenstopp einlegen. "Auch ihnen wollen wir ein Angebot machen", so Koffler, "wenn die Liturgie die Menschen anspricht, dann ist es egal, woher sie kommen."

Die Autobahnkirche Baden-Baden ist ab sofort die neue Wirkungsstätte von Matthias Koffler SWR Foto: Susann Bühler

Musikalisch umrahmt wird die Messe in der Autobahnkirche am Sonntag durch das Ensemble "Adoramus" unter der Leitung von Dominikus Krempel. Im Anschluss ist ein kleiner Sektempfang vor der Autobahnkirche im Freien geplant. Dazu werden auch Anhänger von Pfarrer Koffler sowie Mitglieder der Pfarrgemeinden aus Baden-Baden erwartet, die sich gegen die Abberufung Kofflers und für den Verbleib in der Badener-Badener Gemeinde stark gemacht hatten.