Im Land sind wieder Frösche und Kröten unterwegs. Bei milden Temperaturen wachen die Amphibien auf und machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Dabei begegnen sie einigen Gefahren.

Viele Tiere müssen bei ihrer Wanderung auch über Straßen, so wie am Ortseingang von Bruchsal-Untergrombach im Landkreis Karlsruhe, direkt an der B3. Der Straßenverkehr ist eine tödliche Bedrohung für die Amphibien. Autofahrer sollten deswegen jetzt besonders vorsichtig fahren. Hier, neben der Bundesstraße, gibt es ein Laichgebiet von einigen hundert Fröschen, Kröten und Molchen. Auf der einen Seite der Bundesstraße liegt das Winterquartier der Tiere, auf der anderen Seite das Feuchtgebiet, in das sie krabbeln wollen, um dort für Nachwuchs zu sorgen.

Eine Helferin bei der Amphibienwanderung an der B3 bei Untergrombach im Kreis Karlsruhe

Auf einer Länge von gut einem Kilometer gibt es für die Tiere auf ihrer Wanderung gerade mal vier Durchgänge unter der Straße. Außerdem sind Schutzzäune aufgestellt, damit die Frösche, Kröten und Molche nicht einfach an anderen Stellen auf die Fahrbahn laufen und damit unter die Räder kommen. Mehrmals in der Woche sind Helferinnen und Helfer, zum Beispiel vom Verein für Umwelt und Naturschutz Untergrombach unterwegs und sammeln die Amphibien ein. In Eimern werden sie dann sicher über die Straße getragen. Auf der anderen Seite, im Feuchtgebiet, können die Tiere dann gefahrlos in ihren Tümpel hüpfen.

Sie haben den Winter gut überstanden. Wenn die jetzt die Möglichkeit haben, sich gut zu vermehren, dann steigen die Zahlen auch wieder.

Hin-und Rückwanderung der Frösche und Kröten dauert mehrere Monate im Jahr

Erst vor ein paar Tagen hat die sogenannte Hinwanderung der Amphibien begonnen, also der Weg in die Laichgebiete. Das kann noch bis in den April andauern. Haben dann die Tiere für Nachwuchs gesorgt, krabbeln sie wieder zurück und müssen wieder Straßen überqueren. Später im Jahr, wenn die Jungtiere herangewachsen sind, hüpfen sie aus dem Wasser und wandern nach Hause in ihre Winterquartiere. In Untergrombach heißt es deswegen an 120 bis 140 Abenden im Jahr: Vorsicht Amphibienwanderung! Und für Autofahrer bedeutet das: Bitte besonders vorsichtig unterwegs sein.

Amphibien sind stark gefährdet

Ganz generell nimmt der Bestand an Amphibien im ganzen Land in den letzten Jahren kontinuierlich ab. Gründe dafür sind unter anderem der Klimawandel, der Straßenverkehr, aber auch Fressfeinde. Darunter sind auch invasive Arten, in Untergrombach zum Beispiel Nutrias. Dieses Jahr gibt der Beginn der Amphibienwanderung aber Grund zur Hoffnung, dass sich der Bestand zumindest regional erholen könnte.