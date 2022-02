per Mail teilen

In Pforzheim läuft die alljährliche Amphibienschutzaktion wieder an. Die Tiere werden durch spezielle Zäune aufgefangen. Ehrenamtliche sammeln sie früh morgens und abends ein und tragen sie auf die andere Straßenseite. Zum Schutz der Helfer gilt von Februar bis April auf bestimmten Straßenabschnitten in Pforzheim abends und nachts ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Zudem werden laut Stadt einige Abschnitte gesperrt.