Karlsruhe/Stutensee: Entwarnung nach Alarmen an zwei Schulen

In der Europäischen Schule in Karlsruhe und in der Erich-Kästner-Realschule in Stutensee-Blankenloch wurde Freitagmorgen Alarm ausgelöst. Die Polizei gab in beiden Schulen Entwarnung.

In Karlsruhe und in Stutensee-Blankenloch wurde in zwei Schulen ein technischer Alarm ausgelöst. Zuerst gab es einen Alarm in der Europäischen Schule. Das Spezialeinsatzkommando durchsuchte das Schulgebäude. Es wurden keine Auffälligkeiten festgestellt und der Alarm wieder aufgehoben. Was ist ein technischer Alarm? Bei einem technischen Alarm handelt es sich um einen Gefahrenalarm. Er ist nicht mit dem normalen Feueralarm in Schulen zu vergleichen, sondern spezifisch für Gefahrensituationen wie z. B. einen Amoklauf. Wenn der Alarm ausgelöst wird, rückt die Polizei sofort mit einem Großaufgebot an, da sie von einer Gefahrensituation ausgehen muss. Dabei handelt es sich um das Standardprotokoll. Ermittlungen zur Ursache aufgenommen Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Die Schülerinnen und Schüler konnten die Schule gegen 12:20 Uhr verlassen und mit ihren Eltern nach Hause gehen. Der Schulbetrieb wurde für den Rest des Tages ausgesetzt. Die Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Einsatz und hatten das Gebiet weiträumig abgesperrt. Verletzt wurde niemand. Polizist mit Maschinenpistole bei Amokalarm in Stutensee-Balnkenloch Pressestelle Thomas Riedel Weiterer Alarm an Erich-Kästner-Realschule in Stutensee Wenig später gab es in der Erich-Kästner-Realschule in Stutensee-Blankenloch einen weiteren Amokalarm. Die Schule befindet sich im Nachbarort. Die Polizei konnte nicht bestätigen, ob beide Fälle zusammenhängen. Das Spezialeinsatzkommando durchsuchte das Gebäude abschnittweise. Die Schülerinnen und Schüler wurden nach und nach aus der Schule in einen Betreuungsbereich in der Festhalle begleitet. Auch das im selben Schulkomplex liegende Thomas-Mann-Gymnasium war von der Räumung betroffen. Der Schulbetrieb wurde beendet und die Schülerinnen und Schuler von ihren Eltern abgeholt. Straßensperre in der Karlsruher Waldstadt wegen Alarm in der Europaschule SWR Tobias Zapp Fehlalarm im September Bereits letztes Jahr im September hatte es in der Europäischen Schule einen Amokalarm gegeben. Damals hatte er sich als Fehlalarm herausgestellt. Einsatzkräfte bei Amokalarm im Schulzentrum Stutensee-Blankenloch Pressestelle Thomas Riedel