Wie in jedem Jahr öffnet das amazon Logistikzentrum in Pforzheim zum Weihnachtsgeschäft seine Türen für die Öffentlichkeit. Rund 80.000 Pakete werden dort täglich verschickt.

Was im Einzelhandel wohl erst im Herbst beginnt, wird im Logistikzentrum bei amazon in Pforzheim schon im Sommer vorbereitet: Das Weihnachtsgeschäft ist dort dann schon in vollem Gange.

1.400 Mitarbeiter plus 300 Saisonkräfte packen hier derzeit täglich tausende Pakete, die sich dann in 80 bis 100 Lkw-Ladungen pro Tag auf den Weg zu ihren Besitzern machen, erklärt Patrick Schmidt.

Besonders beliebt bei den Kunden seien in diesem Jahr Spielekonsolen, Kerzen und Kalender, so Patrick Schmidt. Das Lager sei mit etwa dreieinhalb Millionen Artikel fast komplett gefüllt. Dadurch, dass das Weihnachtsgeschäft schon so zeitig vorbereitet werde, sei die Stimmung vor Ort dementsprechend entspannt.

Kann der Online-Gigant Amazon in Sachen Qualität und Arbeitsbedingungen überzeugen?

Eine der Mitarbeiterinnen ist Elvira Both. Sie scannt und verpackt täglich unzählige Artikel. Zu ihrem Job gehört auch, die Produkte als Geschenk einzupacken. Und das kann alles sein: Spielsachen für Kinder, aber auch alltägliche Dinge für ältere Menschen.

"Vor allem wenn ich Geschenke einpacke, dann denke ich oft: Dieses Kind freut sich über die Spielsachen."

Die Pakete machen sich dann von Pforzheim auf den Weg zu ihren Besitzern. "Deutschlandweit und international", sagt Elvira Both.