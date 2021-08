Der Gemeinderat in Baden-Baden hat entschieden, den Bauantrag des Internetriesen Amazon zurückzustellen. Am Standort in Haueneberstein könnte stattdessen der Neubau des Klinikums Mittelbaden entstehen.

Der Beschluss des Baden-Badener Gemeinderats war einstimmig. Zuvor hatte sich auch schon der Ortschaftsrat von Haueneberstein gegen den Bauantrag von Amazon ausgesprochen. Das Signal war eindeutig: Haueneberstein will kein Amazon-Verteilzentrum. Der Internetriese plant ein 40.000 Quadratmeter großes Logistik- und Verteilzentrum. Das könnte im 24-Stunden-Betrieb rund 2.500 Lkw-Fahrten pro Tag bedeuten und somit viel Lärm. Auf diesem Gelände in Haueneberstein würde Amazon gerne ein Verteilzentrum bauen. SWR Kommt stattdessen das Klinikum Mittelbaden nach Haueneberstein? Nun muss sich Amazon mindestens bis Sommer 2022 gedulden. Denn bis dahin wird die Entscheidung erwartet, ob ganz in der Nähe des geplanten Verteilzentrums der Neubau des Klinikums Mittelbaden entstehen soll. Falls der Klinikneubau nach Haueneberstein käme, würde das mit Amazon nicht zusammenpassen. Wenn das Großklinikum allerdings nicht in Haueneberstein, sondern an einem der vielen anderen möglichen Standorte gebaut wird, wäre der Weg für Amazon theoretisch wieder frei, falls der Internetriese bis dahin noch Interesse hat. Vor- und Nachteile von Amazon in Baden-Baden Grundsätzlich ist nicht nur in Haueneberstein sondern auch in Baden-Baden die Begeisterung über die Amazon-Pläne nicht besonders groß. Gerade nach der Welterbe-Entscheidung könnte man bei solchen Ansiedlungen noch vorsichtiger sein, auch wenn es sich bei Haueneberstein nur um einen Stadtteil der Kurstadt handelt. Amazon wird seit Jahren kritisiert, weil es in der Vergangenheit oft arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen gab. Auf der anderen Seite würde das neue Verteilzentrum aber auch für Jobs in der Region sorgen.