Rastatt restauriert: Alte Gemälde in neuem Glanz

Im Rastatter Schloss sind zwei Ölgemälde aus dem 16. Jahrhundert restauriert worden. Es handelt sich um Porträts von Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden und seiner Frau Markgräfin Sibylla Augusta.

Die zwei Restauratorinnen erneuerten die bröckelnde Farbschicht der beiden überlebensgroßen Porträts. Insgesamt hat die Restaurierung 12.000 Euro gekostet. Die Gemälde zeigen den badischen Markgraf Ludwig Wilhelm stehend als Feldherr und die Markgräfin Sibylla Augusta sitzend als Herrscherin von Baden.

Türkenlouis und Schlosserbauerin

Ludwig Wilhelm war der Erbauer der Rastatter Schlossresidenz, wegen seiner Erfolge in den Türkenkriege erhielt er den Beinamen "Türkenlouis". Auch seine Ehefrau ließ viele Schlösser in der Region erbauen - so das Schloss Ettlingen oder Schloss Favorite in Rastatt.

Staatsporträt von Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden. Zu sehen im Residenzschloss Rastatt. Diese wurden bis vor Kurzem noch restauriert. Pressestelle Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Die Gemälde sind um 1724 gemalt worden und waren Hochzeitsgeschenke für Ludwigs und Sibyllas gemeinsame Tochter Auguste, als diese im selben Jahr den Herzog von Orléans in Frankreich heiratete. Zu diesem Zeitpunkt war Markgraf Ludwig schon 17 Jahre lang tot.

Die restaurierten Bilder sollen in Kürze im Schloss Rastatt wieder zu sehen sein.