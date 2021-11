Alte Bekannte im Tollhaus, Adventsmarkt und ungebetene tierische Gäste – Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Die Nachfolgeband der Wise Guys ist zu Gast in Karlsruhe, in Remchingen wird die Weihnachtszeit eingeläutet und im Naturkundemuseum lockt eine Ausstellung zu invasiven Arten.

Alte Bekannte im Tollhaus Karlsruhe

Die Band "Alte Bekannte" kommt als direkter Nachfolger der Wise Guys am Freitagabend um 20 Uhr in das Tollhaus in Karlsruhe. Die Acapella-Gruppe singt seit 2017 gemeinsam und ist in diesem Jahr mit der "Bunte Socken Tour" unterwegs. Die Musik der fünf Männer ist Unterhaltung für jede Altersklasse. Tickets gibt es an der Abendkasse für 38 Euro.

Während des Konzerts muss eine Maske getragen werden. Zugang zum Tollhaus gibt es nur mit 2G-Nachweis.

Theater-Klassiker Woyzeck in Pforzheim

Einen Theater-Klassiker gibt es am Freitagabend im Kulturhaus in Pforzheim. Der Amateurtheaterverein spielt das soziale Drama Woyzeck von Georg Büchner. In dem Stück gibt der einfache Soldat Woyzeck seinen Körper für wissenschaftliche Experimente her, um Frau und Kind ernähren zu können. Die Experimente vernebeln aber seinen Geist und als Woyzeck herausfindet, dass seine Frau ihn betrügt, wird er vom Opfer zum Mörder. Die nicht ganz leichte Kost läuft am Freitag um 20.30 Uhr im Kulturhaus in Pforzheim, Tickets gibt es für 13 Euro an der Abendkasse.

Die Veranstaltung findet unter 2G-Regeln statt. Voraussetzung für den Zutritt ist ein Geimpften- oder Genesenennachweis. Die Maskenpflicht gilt auch am Platz.

Weihnachtsstimmung in Remchingen

Bereits eine Woche vor dem ersten Advent findet der Adventsmarkt in Remchingen statt. Am Samstag von 13 - 18 Uhr und am Sonntag von 11 – 18 Uhr stellen Handwerker und Bastler ihre selbstgemachten Waren aus. Von Krippenfiguren über Weihnachtsgebäck, Strickwaren und Glühwein gibt es alles, was in der Vorweihnachtszeit Freude macht. Der Eintritt in die Kulturhalle in Remchingen ist an beiden Tagen kostenlos.

Zugang zum Adventsmarkt gibt es nur mit 2G-Nachweis. Zudem gilt in der Halle die Maskenpflicht.

Politdrama auf der Landesbühne

Ein Auto rast in eine Menschenmenge, ein Unfall? Oder doch ein Terroranschlag? In dem Theaterstück „Die Empörten“ kocht die Stimmung in einer Stadt nach dem Unglück hoch. Politiker benutzen die Toten für ihre eigene Agenda und entfachen einen ideologischen Grabenkrieg. Die „finstere Komödie“ über Rechtspopulismus läuft am Samstag um 19.30 Uhr auf der badischen Landesbühne in Bruchsal. Karten gibt es ab 16 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder.

In dem Theater gibt es eine Maskenpflicht. Die Veranstaltung darf nur von geimpften oder genesenen Menschen besucht werden.

Exotische Tiere in der heimischen Natur

Wie kommt die Tigermücke nach Baden-Württemberg und warum fühlt sich der Goldschakal neuerdings auch im Schwarzwald heimisch? Die Ausstellung Neobiota im Naturkundemuseum Karlsruhe beschäftigt sich mit Tier- und Pflanzenarten, die erst seit kurzem in der hiesigen Natur auftauchen. Manche Neuankömmlinge fügen sich dabei bestens ins Ökosystem ein, andere sind invasiv, schaden also der Artenvielfalt. Erwachsene zahlen für den Eintritt in die Ausstellung 8 Euro, Kinder und Jugendliche 3 Euro.

In der Ausstellung gilt die 2G-Regel sowie die Maskenpflicht.