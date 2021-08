In der Pforzheimer Hütte können auf rund 2300 Metern in der Mitte eines naturbelassenen Tals in den Stubaier Alpen rund 60 Menschen übernachten. Sie ist im Sommer und im Winter bewirtschaftet und daher Ausgangspunkt für zahlreiche Bergaktivitätäten. Die Hütte ist für Familien geeignet. Die DAV Sektion Pforzheim plant in den kommenden Jahren eine Moderiniserung des Gebäudes.

Pressestelle DAV/Peter Buchebner